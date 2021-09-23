Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 сентября 270640 излечившихся
23 сентября
20:35 2021
На сегодняшний день в стране 270640 человек прошли лечение и 6649 умерли от инфекции COVID-19.
На 23 сентября в Молдове подтверждены 286536 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 6812 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16862 человека находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализирован 1672 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 144 в крайне тяжелом состоянии(20 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).