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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 сентября 270640 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 сентября 270640 излечившихся
23 сентября
20:35 2021
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На сегодняшний день в стране 270640 человек прошли лечение и 6649 умерли от инфекции COVID-19.    

На 23 сентября в Молдове подтверждены 286536 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 6812 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16862 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 1672 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 144 в крайне тяжелом состоянии(20 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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