Правящее большинство не интересуют вопросы обеспечения национальной безопасности – сохранения Днестра, тарифов на энергоресурсы накануне зимы, цен на продукты питания и медикаменты. Вместо этого они озабоченны тем, как обеспечить зарплатами родственников, кумовьев и других «хороших людей», которые «принесли себя в жертву», перейдя на государственные должности.

Об этом заявил депутат от Блока коммунистов и социалистов Василий Боля во время обсуждения в парламенте проекта поправок в Закон о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере в первом чтении. Речь идет о 56 работниках госаппарата, которые переведены во вновь созданные министерства после реорганизации структуры правительства, и им будет выплачена разница в зарплате.

Василий Боля напомнил, что новая власть раздула госаппарат, увеличив количество министерств с 9 до 14, что потребовало увеличения финансирования бюджетной сферы. В то же время, обеспечивая чиновников, правительство забывает о медработниках, которые работают на первой линии борьбы с ковидом, о педагогах и других категориях бюджетников.