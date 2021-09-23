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Газета "Кишиневские новости"

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Депутаты ПДС решили компенсировать «потери» в зарплатах своим людям

Депутаты ПДС решили компенсировать «потери» в зарплатах своим людям
23 сентября
17:15 2021
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Правящее большинство не интересуют вопросы обеспечения национальной безопасности – сохранения Днестра, тарифов на энергоресурсы накануне зимы, цен на продукты питания и медикаменты. Вместо этого они озабоченны тем, как обеспечить зарплатами родственников, кумовьев и других «хороших людей», которые «принесли себя в жертву», перейдя на государственные должности.

Об этом заявил депутат от Блока коммунистов и социалистов Василий Боля во время обсуждения в парламенте проекта поправок в Закон о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере в первом чтении. Речь идет о 56 работниках госаппарата, которые переведены во вновь созданные министерства после реорганизации структуры правительства, и им будет выплачена разница в зарплате.

Василий Боля напомнил, что новая власть раздула госаппарат, увеличив количество министерств с 9 до 14, что потребовало увеличения финансирования бюджетной сферы. В то же время, обеспечивая чиновников, правительство забывает о медработниках, которые работают на первой линии борьбы с ковидом, о педагогах и других категориях бюджетников.

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