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Газета "Кишиневские новости"

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Учителя в Молдове требуют выплаты годовой премии и компенсации

Учителя в Молдове требуют выплаты годовой премии и компенсации
23 сентября
16:55 2021
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Лидеры профсоюза сотрудников сферы образования Молдовы обратились к премьеру Наталье Гаврилице с открытым письмом, настаивая на увеличении доходов работников. Об этом сообщается в пресс-релизе профсоюза.

Требования учителей:

1. Увеличение базовой ставки.

2. Установление ежемесячной надбавки за научную степень в размере 2000 леев в ВУЗах.

3. Выделение материальной помощи согласно ст. 165 Трудового Кодекса и годовой премии.

4. Увеличение размера денежной компенсации, выделяемой педагогам согласно решению правительства № 969 от 03.10.2018, с 2000 до 4000 леев.

В то же время профсоюз требует пересмотреть решение правительства об обязательной вакцинации работников сферы образования и оплате тестов за собственный счет.

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