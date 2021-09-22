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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: В СИБ создана спецгруппа для преследования оппозиции

Додон: В СИБ создана спецгруппа для преследования оппозиции
22 сентября
22:25 2021
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В Службе информации и безопасности Молдовы недавно была создана специальная группа, которой поручено заниматься политическим преследованием оппозиции. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Игорь Додон.  

«В СИБ есть отдельная группа, созданная буквально несколько недель назад, которая занимается политическим преследованием оппозиции и собирает данные, в том числе на Иона Чебана. Мы это знаем. Так действует нынешняя власть… Дать хлеба гражданам они не смогут, будут давать зрелища», – сказал Додон. Напомним, ранее генпрокурор заявил, что Майя Санду потребовала возбудить уголовные дела на Игоря Додона, Владимира Воронина, Зинаиду Гречаный и других лидеров Блока коммунистов и социалистов.

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