Среда, 22 сентября 2021, 17:07

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Правящая в Молдове ПДС игнорирует проблемы фермеров

Правящая в Молдове ПДС игнорирует проблемы фермеров
22 сентября
14:25 2021
Версия для печати

Депутаты ПДС отказались включить в повестку дня инициативы Блока коммунистов и социалистов о выделении материальной помощи фермерам. Между тем, из-за проливных дождей урожай многих сельхозпроизводителей серьезно пострадал от разгула стихии в этом году. Впрочем, представители правящего большинства эти веские аргументы не посчитали весомыми, и они отклонили предложение, заявив, что у проекта “нет заключения правительства”. Аналогичным образом были отклонены и другие инициативы БКС. 

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,69+0,66%
EUR20,75+0,70%
GBP24,11+0,43%
UAH0,66+0,89%
RON4,19+0,68%
RUB0,24+0,83%

Курсы валют в MDL на 22.09.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд