Депутаты ПДС отказались включить в повестку дня инициативы Блока коммунистов и социалистов о выделении материальной помощи фермерам. Между тем, из-за проливных дождей урожай многих сельхозпроизводителей серьезно пострадал от разгула стихии в этом году. Впрочем, представители правящего большинства эти веские аргументы не посчитали весомыми, и они отклонили предложение, заявив, что у проекта “нет заключения правительства”. Аналогичным образом были отклонены и другие инициативы БКС.