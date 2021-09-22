Депутаты Блока коммунистов и социалистов заявили на брифинге 22 сентября, что они не будут участвовать в том фарсе, в который превратился конкурс по избранию омбудсмена – народного адвоката, главы Офиса по защите прав человека РМ.

Депутат-социалист Василий Боля сообщил на брифинге, что 22 сентября состоялось предварительное заседание специальной парламентской комиссии, состоящей из членов Комиссии по правам человека и межэтническим отношениям и Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, которая организует публичный конкурс по отбору кандидатов на должность народного адвоката.

На заседании должны были быть определены вопросы, которые будут заданы кандидатам, и критерии оценки кандидатов.

Однако со старта стало ясно, что конкурс организуется формально, непрозрачно, отметил Василий Боля, и результаты его уже известны.

Парламенту будут предложены на выбор кандидатуры, которых продвигает правящее большинство. Основной кандидат – родственница депутата парламента.

Василий Боля также отметил, что избрание «своего» народного адвоката очень важно для парламентского большинства, поскольку он является членом Высшего совета прокуроров. Назначение народного адвоката – это шаг к усилению контроля над Высшим советом прокуроров и последующего назначения «карманного» генпрокурора, подчеркнул социалист.

Депутат-социалист Григорий Новак подчеркнул, что отбор кандидатов должен проводиться по критериям знаний, профессионализма, опыта, компетенции. Однако в данном случае критерии оценки кандидатов неясны, а критерий «искренности» не поддается логике.

«В чём измеряется искренность и как мы можем проверить, насколько искренними были кандидаты в своих ответах? Это театр абсурда. Мы не хотим быть соучастниками этого беззакония. Это мероприятие не имеет ничего общего с конкурсом, это просто партийная тусовка ПДС», – отметил Григорий Новак.

Григорий Новак подчеркнул, что депутаты от Блока коммунистов и социалистов не намерены легитимизировать театр абсурда, в который превратился конкурс по отбору кандидатов на должность народного адвоката.