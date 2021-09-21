ПСРМ предлагает поставлять потребителям определенный объем природного газа по действующим тарифам. Об этом сообщил председатель Партии социалистов Игорь Додон. По его словам, цены на голубое топливо неизбежно вырастут, а руководство Молдовы не хочет вести переговоры с «Газпромом».

«В условиях неизбежного увеличения тарифов на газ из-за бездействия нынешней власти наши депутаты разработали и зарегистрируют законопроект о частичной компенсации роста цены для самых социально уязвимых слоев населения», – заявил Игорь Додон.

Напомним, что предприятие MoldovaGaz сообщило о том, что из-за увеличения закупочной цены на природный газ ожидается рост тарифа примерно на 30%