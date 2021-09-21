Бывший министр МВД Павел Войку заявил, что инициатива ПДС о повышении пенсионного возраста для сотрудников силовых структур нанесет ущерб общественной безопасности страны.

«Самая большая проблема – удержать сотрудников в системе, когда сложно сочетать профессиональную деятельность с семейной жизнью, потому что зарплата недостаточна, потому что у них кредиты, потому что надо содержать детей и других членов семей. Проблемы коллег мы всегда обсуждали и с партнерами по развитию, нельзя проводить реформы ради реформ, пока не предоставишь достойную зарплату, крышу над головой(…) Забота об этих людях должна быть целью для любой власти. Поэтому с грустью узнал о намерении нынешней власти увеличить пенсионный ценз для сотрудников правовой системы. Вместо того, чтобы предоставить что-то дополнительно гражданам страны, нынешнее руководство страны только отбирает социальные права, делает жизнь сложнее. Эта инициатива нанесет ущерб общественной безопасности, потому что, к сожалению, спровоцирует большой отток сотрудников из системы в условиях, когда и без того чувствуется недостаток профессиональных кадров», – написал Войку в социальной сети.

В то же время бывший глава ведомства считает, что инициаторы этого нововведения могли бы пожить хотя бы неделю в качестве полицейского, спасателя, пожарного.

«С уверенностью можно сказать, что они начнут воспринимать реальность иначе, а подобные инициативы(повышение пенсионного возраста, ред.) даже не появятся в повестке дня», – заключил Войку.