На сегодняшний день в стране 266724 человека прошли лечение и 6586 умерли от инфекции COVID-19.

На 18 сентября в Молдове подтверждены 281216 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 5212 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16874 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1275 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 94 в крайне тяжелом состоянии(11 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).