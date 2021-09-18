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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 сентября 266724 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 сентября 266724 излечившихся
18 сентября
20:30 2021
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На сегодняшний день в стране 266724 человека прошли лечение и 6586 умерли от инфекции COVID-19.    

На 18 сентября в Молдове подтверждены 281216 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 5212 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16874 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1275 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 94 в крайне тяжелом состоянии(11 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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