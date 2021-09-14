Четверг, 16 сентября 2021, 10:49

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Как власти Молдовы находят деньги на парады, а не на зарплаты медикам

Как власти Молдовы находят деньги на парады, а не на зарплаты медикам
14 сентября
13:12 2021
Версия для печати

Фракция Блока коммунистов и социалистов будет настаивать на повышении на 40% зарплат сотрудникам системы здравоохранения. Об этом написала Алла Дарованная в социальных сетях. Так она ответила министру здравоохранени Алле Немеренко, которая в эфире Pro TV заявила, что кабмин Гаврилицы не будет повышать зарплату медикам из-за отсутствия средств.

«Свыше 60 тыс. сотрудников медицинской сферы с нетерпением ждут повышения зарплат на 40%, которое должно было случится с 1 июля, если бы ПДС и Майя Санду не спешили распустить парламент и спровоцировать досрочные выборы. С сожалением узнаем, что Алла Немеренко сообщила, что этого повышения не будет, так как «нет денег». На парад, концерты и официальные приемы деньги нашлись, а на повышение зарплат медикам «денег нет». С утра мы получаем множество сообщений от медиков, которые возмущены словами Немеренко о том, что денег они не увидят», – написала Дарованная.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,69+0,22%
EUR20,88+0,08%
GBP24,46+0,03%
UAH0,66+0,15%
RON4,22+0,11%
RUB0,24+0,03%

Курсы валют в MDL на 16.09.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд