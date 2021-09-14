Фракция Блока коммунистов и социалистов будет настаивать на повышении на 40% зарплат сотрудникам системы здравоохранения. Об этом написала Алла Дарованная в социальных сетях. Так она ответила министру здравоохранени Алле Немеренко, которая в эфире Pro TV заявила, что кабмин Гаврилицы не будет повышать зарплату медикам из-за отсутствия средств.

«Свыше 60 тыс. сотрудников медицинской сферы с нетерпением ждут повышения зарплат на 40%, которое должно было случится с 1 июля, если бы ПДС и Майя Санду не спешили распустить парламент и спровоцировать досрочные выборы. С сожалением узнаем, что Алла Немеренко сообщила, что этого повышения не будет, так как «нет денег». На парад, концерты и официальные приемы деньги нашлись, а на повышение зарплат медикам «денег нет». С утра мы получаем множество сообщений от медиков, которые возмущены словами Немеренко о том, что денег они не увидят», – написала Дарованная.