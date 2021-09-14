Медики не дождутся повышения зарплат на 40%. Министр здравоохранения Алла Немеренко заявила накануне в эфире передачи на частном телеканале, что денег на это нет. В том, что правительству ПДС не удастся повысить оплату работы врачей, она как всегда обвинила социалистов, несмотря на то, что в прошлом году именно ПСРМ увеличила зарплаты медиков на 60%.

«Прошлое правительство, когда предложило это повышение, должно было его реализовать, а не только предлагать. У бывшего правительства не было смелости заявить, что на это нет денег. Всё остановилось в парламенте, за это проголосовали в первом чтении, и на этом всё остановилось. Говорили долго, что этот законопроект заблокировали в президентуре, но он даже не дошёл до президентуры, так как не прошёл второе чтение. Но в Конституции очень ясно написано, что все законопроекты должны иметь финансовое покрытие. Денег нет и не было», – сказала Немеренко. Стоит напомнить, что в прошлом году экс-президент Молдовы Игорь Додон выступил с инициативой удвоить зарплаты медперсонала. В итоге выплаты выросли в два этапа по 30%, а последнее, 40%-ное повышение, должно было состоятся в июле этого года. Законопроект был принят в первом чтении, после чего парламент был распущен. В рамках чрезвычайной сессии социалисты попытались добиться включения проекта в повестку и его принятия новым парламентом, однако тщетно – большинство в лице депутатов ПДС выступило против.