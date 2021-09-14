Последнее появление президента Майи Санду в телестудии спровоцировало своеобразные дискуссии. Пользователи интернета считают, что глава государства увеличила губы. Многие из них публикуют в социальных сетях скриншоты, отмечая изменившийся внешний вид Санду.

Автор страницы “Haz de necaz” написал: У нее растут губы, как увеличиваются цены.

А на станице “Popor dezamăgit” написано, что «в ходе избирательной кампании Майя Санду обещала, что УВЕЛИЧИТ зарплаты, УВЕЛИЧИТ пенсии, УВЕЛИЧИТ число наказанных коррупционеров… А сейчас мы видим, что Майя Санду УВЕЛИЧИЛА только свои губы БОТОКСОМ!»

Телеграм-канал «Мамалига и Токана» пишет, что Майя Санду «сделала» губы в частной кишинёвской клинике, принадлежащей бывшему депутату – демократу Евгению Никифорчуку.

Другой телеграм-канал “Bazar politic” иронично отметил, что Майя Санду наращивает губы, а не развивает страну.

Некоторые читатели пошли еще дальше и напомнили, что бывший лидер ЛДПМ Влад Филат тоже нарастил волосы, как только занял пост премьера.

кадр из видео













