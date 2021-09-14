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Газета "Кишиневские новости"

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Санду и кабмин Молдовы не будут участвовать в переговорах по газу

Санду и кабмин Молдовы не будут участвовать в переговорах по газу
14 сентября
11:32 2021
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Майя Санду до сих пор не знает, по какой цене Молдова будет далее покупать газ у России. Президент и правительство не намерены участвовать в переговорах по новому контракту. Они возложили эту ответственность исключительно на “Молдовагаз”.  

«Закон гласит, что ответственна компания “Молдовагаз”. Ждём результатов», – сказала она. Закон, однако, не запрещает участвовать в переговорах и правительству, но кабинет министров не станет этого делать, дала понять глава государства. Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что осенью стоимость газа вырастет для потребителей более чем на 30%.

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