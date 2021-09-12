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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Одри Диван взяла главный приз Венецианского фестиваля за свой второй фильм

Одри Диван взяла главный приз Венецианского фестиваля за свой второй фильм
12 сентября
21:51 2021
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Вторая кинолента француженки Одри Диван, посвященная трудностям женской жизни в 60-х годах, получила «Золотого льва» на 78-м Венецианском кинофестивале, передает ВВС.

Старейший кинофестиваль окрасил воскресную ночь сиянием звезд! Прошлогодняя церемония не могла порадовать размахом события из-за коронавируса. Главный приз ежегодного фестиваля отошел «Событию» – второму фильму под режиссурой Одри Диван. Лента рассказывает о перипетиях жизни женщины во Франции 1960-х годов, в расцвет эпохи запрета абортов. «В этом фильме мои ярость, мое отчаяние, все сущее, мои сердце и разум», – заявила Одри, получая «Золотого льва». Выход фильма иронично совпал с вступлением в силу нового варварского закона в Техасе, запрещающего прерывать беременность после 6 недель.

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