В 20 годовщину со дня трагедии 11 сентября американские лидеры собрались в Нью-Йорке почтить память погибших, сообщает ВВС.

Двадцать лет назад, 11 сентября, террористическая группировка «Аль-Каида» захватила четыре пассажирских самолета и осуществила серию скоординированных нападений. Два авиалайнера были направлены на Манхэттен, Нью-Йорк, и уничтожили Башни-близнецы. Третий самолет разрушил здание Пентагона неподалеку от Вашингтона, еще один упал в штате Пенсильвания. Трагедия унесла жизни 3 тыс. ни в чем неповинных человек. По минуте молчания было посвящено каждому из актов. Семьи погибших зачитали вслух имена ушедших. Мероприятие посетили президент США Джо Байден, бывшие президенты Барак Обама и Билл Клинтон. Джордж Буш, который возглавлял Штаты в 2001 году, выступил в Пенсильвании с речью.