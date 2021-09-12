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Газета "Кишиневские новости"

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Америка смолкла в память о погибших 11 сентября

Америка смолкла в память о погибших 11 сентября
12 сентября
21:46 2021
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В 20 годовщину со дня трагедии 11 сентября американские лидеры собрались в Нью-Йорке почтить память погибших, сообщает ВВС.

Двадцать лет назад, 11 сентября, террористическая группировка «Аль-Каида» захватила четыре пассажирских самолета и осуществила серию скоординированных нападений. Два авиалайнера были направлены на Манхэттен, Нью-Йорк, и уничтожили Башни-близнецы. Третий самолет разрушил здание Пентагона неподалеку от Вашингтона, еще один упал в штате Пенсильвания. Трагедия унесла жизни 3 тыс. ни в чем неповинных человек. По минуте молчания было посвящено каждому из актов. Семьи погибших зачитали вслух имена ушедших. Мероприятие посетили президент США Джо Байден, бывшие президенты Барак Обама и Билл Клинтон. Джордж Буш, который возглавлял Штаты в 2001 году, выступил в Пенсильвании с речью.

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