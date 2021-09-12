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Газета "Кишиневские новости"

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Великобритания говорит «нет» Covid-паспортам

Великобритания говорит «нет» Covid-паспортам
12 сентября
21:41 2021
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Никаких Covid-паспортов в Соединенном королевстве не будет, заявили представители британского Минздрава.

Великобритания оказалась на лидирующих позициях по скорости вакцинации населения. Руководство королевства сняло большинство ограничений, однако посещение мест большого скопления людей все еще несет в себе опасность. Властями был предложен изящный ход – паспорта о вакцинации. В документе указывали бы производителя препарата, дату вакцинации и данные о владельце. Идея подверглась жесткой критике, как со стороны населения, так и со стороны владельцев бизнеса, которым наличие паспортов якобы могло существенно помочь. На сегодняшний момент для получения доступа в клубы, питейные заведения и на прочие мероприятия гражданам Британии необходимо предоставить на входе негативный тест на Covid, тест на антитела или документ о получении второй дозы вакцины. По мнению представителей ассоциации развлечений, появление паспортов может спровоцировать дискриминацию на почве полученной вакцины.

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