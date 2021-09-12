На сегодняшний день в стране 262759 человек прошли лечение и 6521умер от инфекции COVID-19.

На 12 сентября в Молдове подтверждены 274812 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3841 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 16009 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 734 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 54 в крайне тяжелом состоянии(6 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).