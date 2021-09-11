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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 11 сентября 262260 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 11 сентября 262260 излечившихся
11 сентября
20:21 2021
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На сегодняшний день в стране 262260 человек прошли лечение и 6507 умерли от инфекции COVID-19.    

На 11 сентября в Молдове подтверждены 274599 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 3767 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16057 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 1124 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 116 в крайне тяжелом состоянии(15 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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