Тестирование на COVID-19 сотрудников системы образования должно осуществляться за счёт государства. Таково мнение эксперта в области общественного здравоохранения Аллы Токарчук, по словам которой для повышения эффективности тестирование учителей следует проводить чаще, чем раз в две недели, а государство должно брать на себя расходы по тестированию. Более того, по мнению Токарчук, одной из причин настороженного отношения молдавских граждан к вакцинам является неправильная коммуникация с ними властей, отмечает IPN.

По решению властей, с 1 сентября невакцинированные работники системы образования обязаны раз в 2 недели предъявлять результат теста на COVID-19. Правительство объявило, что оно не будет обеспечивать бесплатное тестирование до тех пор, пока государство обеспечивает бесплатную вакцину. Однако специалисты в области общественного здравоохранения называют „метод конфронтации” не самым эффективным.

«Если учитель, который является образованным человеком, сомневается в вакцине, это означает, что у него есть некие аргументы в пользу своего мнения. Лучшим решением является коммуникация. Ему нужно объяснить преимущества вакцинации. Учителей нужно тестировать, но чаще, чем раз в 14 дней. Нужно тестировать всех, а не только невакцинированных, потому что они находятся в контакте с детьми. Тестирование должно проводиться за счёт работодателя, а не за свой счёт», – заявила Алла Токарчук в эфире передачи на Prime TV.

По словам Токарчук, с самого начала пандемии коммуникация властей с гражданами была неправильной, что породило в обществе неуверенность и недоверие к заявлениям властей.

«Исследования показывают, что в бедных странах уровень согласия на вакцинацию составляет 80%. Потому что их жители понимают, что вакцина – единственный способ выжить, знают, что если они заболеют, то система здравоохранения находится в плачевном состоянии, и их не вылечат. В богатых странах люди позволяют себе роскошь не вакцинироваться, поскольку знают, что если они заболеют, то система здравоохранения их вылечит. У нас наблюдается парадокс: уровень нашей системы здравоохранения очень низок, но люди всё равно не хотят вакцинироваться. Это проблема коммуникации, и власти несут 50% ответственности», – сказала Токарчук.

По официальным данным, с начала кампании по иммунизации уровень вакцинации в целом по стране составляет 22%. Самый высокий уровень иммунизации зарегистрирован среди медицинских работников – 89%.