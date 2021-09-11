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Газета "Кишиневские новости"

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Трагедия в Нью-Йорке и Вашингтоне коснулась и Молдовы

Трагедия в Нью-Йорке и Вашингтоне коснулась и Молдовы
11 сентября
17:55 2021
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Двадцать лет тому назад, 11 сентября 2001 года весь мир с ужасом наблюдал за происходящим в Соединенных Штатах и не верил своим глазам. Никогда прежде человечество не сталкивалось со столь масштабным террористическим актом, да еще в крупнейшем городе США, написал в соцсетях в связи с годовщиной трагедии председатель ПСРМ Игорь Додон.

«В результате захвата самолетов и обрушения зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке погибли почти 3000 человек. Эта трагедия коснулась и Молдовы. Так, под завалами Южной башни погиб знаменитый архитектор, уроженец Кишинева Аркадий Зальцман, один из создателей Президентского дворца в нашей столице.

Теракты 11 сентября стали вызовом всему человечеству, и мы всегда осуждали и будем впредь осуждать любые посягательства международного терроризма на безопасность государств и жизни людей.

Светлая память всем невинным жертвам терактов! Такое не должно повториться!» – говорится в сообщении Игоря Додона.

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