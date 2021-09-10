В субботу,11 сентября, вступают в силу новые эпидемиологические ограничения, объявленные министром здравоохранения Аллой Немеренко, а представителям кафе и ресторанов так и не объяснили, как поступать. Ассоциация MĂR сообщила, что ограничения сформулированы неясно.

«Хотим отметить, что в решении комиссии нет инструкций механизма внедрения процесса документации по COVID-19 потребителями и процедуры контроля профильных ведомств. Больше того, под общими терминами «ночной клуб» и «танцпол» неясно, в каких типах заведений общественного питания публику будут проверять», – говорится в сообщении ассоциации.

Напомним, что с 11 сентября доступ в кинотеатры, театры и дискотеки будет возможен только при предъявлении сертификата о вакцинации или отрицательного теста.