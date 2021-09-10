Социологи раскрыли обман премьера Натальи Гаврилицы, которая поторопилась сообщить о «самом большом росте пенсий». Эксперты компании «iData» проанализировали данные с 2009 по 2020 года и констатировали, что наибольшее увеличение было отмечено в 2009 году – на 20,2%.

«Согласно статистическим данным последний по счету рост пенсий составил 12,2%. Соответственно, на 1 января 2021 года средняя пенсия составила 2067,6 леев по сравнению с 1843.0 леев на 1 января 2020 года. Если в 2021 году удастся произвести наибольший рост средней пенсии, ее размер должен составить 2485 леев к концу года», – говорит в отчете Центра социологического анализа.

Напомним, что ранее правительство сообщила о повышении до 2 тыс. леев минимального размера пенсий для лиц с полным страховым стажем. При этом во время избирательной кампании ПДС и Майя Санду обещали, что в Молдове пенсию в 2 тыс. леев будут получать все пенсионеры без исключения. Однако в действительности значительная часть людей преклонного возраста из числа «осчастливленных» новой властью была исключена.