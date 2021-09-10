Закон о нефтепродуктах, принятый ПДС, методично опустошает карманы граждан Молдовы.

В последний день недели, 10 сентября, АЗС в очередной раз объявили о новых ценах на топливо. Теперь литр бензина будет обходиться в 20, 7 леев или на 9 банов больше, чем до сих пор. Стоимость солярки возросла до 16,69 леев. За текущую неделю рост цен на топливо составил 3,1%. При этом власти упорно молчат, оправдываясь смехотворными объяснениями о том, что якобы на рост цен повлиял ураган в… Мексиканском заливе. Однако почему-то никто не дает вразумительных ответов на обвинения в адрес высшего руководства страны в связях с олигархическим кланом, владеющим сетью АЗС в Молдове. Столь упорное молчание вынуждает верить утверждениям о том, что именно эти группировки скрытно финансировали победителей на выборах, а теперь «победители» возвращают долги, но делают это, как принято в Молдове, за счет всех сограждан.