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Газета "Кишиневские новости"

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Как Закон, принятый ПДС, бьет по гражданам Молдовы

Как Закон, принятый ПДС, бьет по гражданам Молдовы
10 сентября
10:54 2021
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Закон о нефтепродуктах, принятый ПДС, методично опустошает карманы граждан Молдовы.

В последний день недели, 10 сентября, АЗС в очередной раз объявили о новых ценах на топливо. Теперь литр бензина будет обходиться в 20, 7 леев или на 9 банов больше, чем до сих пор. Стоимость солярки возросла до 16,69 леев. За текущую неделю рост цен на топливо составил 3,1%. При этом власти упорно молчат, оправдываясь смехотворными объяснениями о том, что якобы на рост цен повлиял ураган в… Мексиканском заливе. Однако почему-то никто не дает вразумительных ответов на обвинения в адрес высшего руководства страны в связях с олигархическим кланом, владеющим сетью АЗС в Молдове. Столь упорное молчание вынуждает верить утверждениям о том, что именно эти группировки скрытно финансировали победителей на выборах, а теперь «победители» возвращают долги, но делают это, как принято в Молдове, за счет всех сограждан. 

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