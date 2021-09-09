Такой вывод сделали участники Республиканского совета ПСРМ

Партия социалистов Республики Молдова провела 9 сентября очередное заседание Республиканского совета, на котором был обсужден широкий круг вопросов, касающихся социально-экономической и политической ситуации в стране в связи с действиями новой власти.

В частности, участники заседания выразили глубокую обеспокоенность решениями, принимаемыми высшим руководством страны: президентом, парламентом и правительством. В качестве главных угроз для страны и общества Республиканский совет рассматривает:

1. Падение уровня воды в Днестре;

2. Стремительный рост цен на топливо и товары первой необходимости;

3. Бедственное положение молдавских фермеров и товаропроизводителей;

4. Резкий рост заболеваемости COVID-19 и некомпетентные действия властей;

5. Правовой беспредел новой власти в «традициях» Плахотнюка и Филата;

6. Прекращение расследования кражи миллиарда и незаконной концессии кишиневского аэропорта.

7. Коррупция и кумовство при назначении на государственные должности;

8. Неоправданное раздувание чиновничьего аппарата;

9. Отказ от взвешенной внешней политики, курс на конфронтацию с Российской Федерацией;

10. Напряжение вокруг приднестровского урегулирования;

11. Намерение властей Молдовы принять афганских беженцев.

По итогам обсуждений Республиканский совет ПСРМ принял Декларацию, в которой утверждается, что в Молдове налицо проявление вопиющей некомпетентности нового руководства страны во главе с Майей Санду и партией «Действие и солидарность», и попытки воссоздания диктаторского режима в нашей страны. Республиканский Совет ПСРМ констатировал, что у правительства отсутствует стратегия мониторинга ценообразования на рынке и какой-либо план обуздания роста цен. Правительство, по оценкам Совета ПСРМ, не готово предпринимать меры в отношении участников картельного сговора на топливном рынке, в частности ввиду того, что некоторые из них напрямую участвовали в финансировании избирательной кампании Майи Санду и партии PAS.

Республиканский Совет ПСРМ осудил антисоциальные меры нового правительства, в частности, намерение увеличить пенсионный возраст и отказ правительства Натальи Гаврилицы от поддержки закона о 50% продукции отечественного производства на полках торговых сетей.

Кроме того, в Декларации говорится о политическом давлении на судебную систему и генеральную прокуратуру, отсутствии продвижения в расследовании кражи миллиарда из банковской системы страны, фактах коррупции и кумэтризма, выражающихся в назначении близких родственников и знакомых высокопоставленных руководителей страны на правительственные должности и заявлено о решении провести внеочередной съезд партии 18 декабря этого года, где будут обсуждены эти и другие вопросы.