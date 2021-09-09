На сегодняшний день в стране 261150 человек прошли лечение и 6478 умерли от инфекции COVID-19.

На 9 сентября в Молдове подтверждены 273056 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3186 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15654 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 1331 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 127 в крайне тяжелом состоянии(15 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).