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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове вводится чрезвычайное положение в здравоохранении

В Молдове вводится чрезвычайное положение в здравоохранении
09 сентября
17:04 2021
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С 10 сентября поход в театр или клуб только с сертификатом о вакцинации или отрицательным тестом на COVID-19.

В Молдове вводится чрезвычайное положение, которое будет действовать с 10 сентября по 30 октября. Решение национальной комиссии в сфере общественного здравоохранения озвучила глава минздрава Алла Немеренко.

Немеренко заявила, что министерство здравоохранения располагает 5 днями для того, чтобы предложить ряд мер, которые будут применять в этот период. В то же время принято решение, что с 11 сентября доступ в театры, клубы будет возможен лишь на основании сертификата о вакцинации или отрицательного теста.

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