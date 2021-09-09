С 10 сентября поход в театр или клуб только с сертификатом о вакцинации или отрицательным тестом на COVID-19.

В Молдове вводится чрезвычайное положение, которое будет действовать с 10 сентября по 30 октября. Решение национальной комиссии в сфере общественного здравоохранения озвучила глава минздрава Алла Немеренко.

Немеренко заявила, что министерство здравоохранения располагает 5 днями для того, чтобы предложить ряд мер, которые будут применять в этот период. В то же время принято решение, что с 11 сентября доступ в театры, клубы будет возможен лишь на основании сертификата о вакцинации или отрицательного теста.