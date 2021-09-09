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Газета "Кишиневские новости"

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Алена Мирон – родственница Спыну и судья с запятнанной репутацией

Алена Мирон – родственница Спыну и судья с запятнанной репутацией
09 сентября
16:59 2021
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Судья Алена Мирон, назначенная депутатами ПДС судьей Высшей судебной палаты, замечена в беззакониях. Об этом сообщали журналисты телеканала Jurnal TV еще в марте 2021 года.

«Судьи с запятнанной репутацией хотят занять кресла судей Высшей судебной палаты. В размещенном в Фейсбуке сообщении советник президента в сфере юстиции Олеся Стамате обвинила группу судей в торговле влиянием, получении взяток и участии в криминальных группировках, ссылаясь на оперативную информацию СИБ-а и Антикоррупционного центра. Jurnal TV получил в распоряжение часть этих документов, которые демонстрируют, что судья Анатолий Минчуна, Николай Шова, Оксана Робу и Алена Мирон якобы совершали беззакония и не понесли за них ответственности, а теперь хотят продвижения по службе. В свою очередь, судьи отвергают все обвинения», говорится в сюжете Jurnal TV.

Согласно источнику, Алена Мирон известна тем, что получила квартиру по льготной цене, несмотря на то, что уже являлась обладателем недвижимости.

Также в СМИ сообщали, что она входит в TOP-10 судей с наибольшим количеством дисциплинарных взысканий в 2016 году. Любопытно, что судья является родственницей супругов – судей Гузун, которые в свою очередь являются родственниками Андрея Спыну – министра в правительстве Гаврилицы.

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