Судья Алена Мирон, назначенная депутатами ПДС судьей Высшей судебной палаты, замечена в беззакониях. Об этом сообщали журналисты телеканала Jurnal TV еще в марте 2021 года.

«Судьи с запятнанной репутацией хотят занять кресла судей Высшей судебной палаты. В размещенном в Фейсбуке сообщении советник президента в сфере юстиции Олеся Стамате обвинила группу судей в торговле влиянием, получении взяток и участии в криминальных группировках, ссылаясь на оперативную информацию СИБ-а и Антикоррупционного центра. Jurnal TV получил в распоряжение часть этих документов, которые демонстрируют, что судья Анатолий Минчуна, Николай Шова, Оксана Робу и Алена Мирон якобы совершали беззакония и не понесли за них ответственности, а теперь хотят продвижения по службе. В свою очередь, судьи отвергают все обвинения», говорится в сюжете Jurnal TV.

Согласно источнику, Алена Мирон известна тем, что получила квартиру по льготной цене, несмотря на то, что уже являлась обладателем недвижимости.

Также в СМИ сообщали, что она входит в TOP-10 судей с наибольшим количеством дисциплинарных взысканий в 2016 году. Любопытно, что судья является родственницей супругов – судей Гузун, которые в свою очередь являются родственниками Андрея Спыну – министра в правительстве Гаврилицы.