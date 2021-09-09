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Газета "Кишиневские новости"

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Почему депутаты ПДС отвернулись от фермеров

Почему депутаты ПДС отвернулись от фермеров
09 сентября
16:44 2021
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Депутаты парламентского большинства отказались включать в повестку дня заседания проект фракции Блока коммунистов и социалистов о выделении 51,3 млн леев на покрытие ущерба, причиненного сельхозпроизводителям природными бедствиями.

«Фермеры задают вопрос – вмешается ли государство в эту ситуацию, исходя из заявлений, которые делали власть имущие. В зале есть депутаты, которые руководили протестами аграриев перед парламентом, и которые знают, что означает поддержка для фермеров», – сказал депутат–социалист Раду Мудряк.

Согласно информации, представленной комиссией по чрезвычайным ситуациям, в результате стихийных бедствий в Молдове пострадали 3 тыс. гектаров.

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