Депутаты парламентского большинства отказались включать в повестку дня заседания проект фракции Блока коммунистов и социалистов о выделении 51,3 млн леев на покрытие ущерба, причиненного сельхозпроизводителям природными бедствиями.

«Фермеры задают вопрос – вмешается ли государство в эту ситуацию, исходя из заявлений, которые делали власть имущие. В зале есть депутаты, которые руководили протестами аграриев перед парламентом, и которые знают, что означает поддержка для фермеров», – сказал депутат–социалист Раду Мудряк.

Согласно информации, представленной комиссией по чрезвычайным ситуациям, в результате стихийных бедствий в Молдове пострадали 3 тыс. гектаров.