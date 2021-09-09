Депутат от Блока коммунистов и социалистов Василий Боля представил 9 сентября на брифинге информацию о вопиющих фактах казнокрадства в примэрии муниципия Кагул. Факты озвучены по результатам полной финансовой проверки, проведенной в примэрии по запросу депутата.

Депутат обратил внимание на то, что после начала проверки примара Николай Дандиш пригласили к президенту Майе Санду, после чего из президентуры пришло требование объяснить причины инспекции и кто ее инициировал.

Василий Боля отметил, что это нормально – контролировать финансовые траты местных органов власти, тем более что последняя финансовая проверка в муниципалитете проводилась 7 лет назад.

«Неясно только, почему госпожа президент или президентура вовлекаются в этот процесс, пытаясь раскрыть зонтик для добрых людей в примэрии», – подчеркнул депутат.

Василий Боля сообщил, что он получил краткий отчет о результатах проверки на 4 страницах о финансовых нарушениях, допущенных администрацией Кагула. Он отметил, что этот отчет интересен и для жителей Кагула – «о том, как администрация муниципия набивает карманы, устраивая «договорняки» по гектарам земли, начисляя деньги на приобретение бензина, солярки для автомобилей, которые уже десятки лет назад были списаны, о многом другом».

В частности, в течение 2019-2020 годов сотрудникам местной администрации были вручены премии на сумму почти 2 миллиона леев. Гектары земли отчуждались за деньги, в несколько раз ниже рыночной цены земли.

«Я ждал этого отчета, чтобы жители Кагула увидели, что «икона», которую они считают своим мэром, и вся администрация все это время допускали эти беззакония», – сказал депутат.

Депутат заявил, что направит запросы в Антикорупционную прокуратуру и в Генеральную прокуратуру для проверки каждого нарушения, поскольку государственные деньги должны быть возвращены, а виновные наказаны в соответствии с законом.