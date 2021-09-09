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Газета "Кишиневские новости"

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Батрынча: Власть занята распределением теплых кресел для родни

Батрынча: Власть занята распределением теплых кресел для родни
09 сентября
16:44 2021
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Вице-председатель парламента Республики Молдова от Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча в ходе брифинга подверг критике безразличие властей к острым социально-экономическим проблемам страны. В частности, вызывает недоумение полное отсутствие реакции руководства Молдовы на катастрофическое падение уровня воды в Днестре. Батрынча считает, что власть закрывает глаза на это ради «геополитической любви» к Украине.

Второй важный вопрос – стремительный рост цен на топливо и важнейшие товары первой необходимости, включая хлеб. «В нынешнем году собран рекордный урожай зерновых – 1,5 млн тонн. На каком основании растут цены на хлеб?» – задается вопросом Влад Батрынча.

Еще одна проблема, поднятая на брифинге – игнорирование интересов педагогов в самом начале учебного года. Вице-спикер напомнил, что в прежние годы правительство ПСРМ помогало и учителям, и многодетным семьям, и первоклассникам. А действующая власть не только никому не помогает, но и заставляет педагогов делать тесты на COVID за свой счет, хотя Молдова ранее получала от внешних партнеров большие партии бесплатных тестов.

«Нам обещали хорошие времена, а получилось наоборот, но власть продолжает хранить молчание», – заявил Влад Батрынча. По его словам, правящий режим занят распределением теплых кресел для своей родни и установлением контроля над государственными институтами, полностью игнорируя проблемы людей. Батрынча добавил, что предстоящая индексация пенсий затронет лишь часть пенсионеров, но и это «повышение» будет обесценено инфляцией и растущими ценами.

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