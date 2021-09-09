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Газета "Кишиневские новости"

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Депутаты ПДС отказались разбираться в причинах роста цен на хлеб

Депутаты ПДС отказались разбираться в причинах роста цен на хлеб
09 сентября
16:39 2021
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Парламентское большинство ПДС в парламенте не поддержало требование фракции Блока коммунистов и социалистов заслушать министров сельского хозяйства и экономики по вопросу роста цен на хлеб.

«Граждане являются свидетелями безобразного роста цен на хлеб. Называю безобразным, потому что у нас рекордный урожай пшеницы, а кто-то позволяет себе взвинчивать цены на стратегический продукт для большинства граждан. Это базовый продукт и никто не реагирует. Люди задают вопрос, как в прошлом году, когда был минимальный урожай, цены не росли, а теперь кто-то говорит, что есть предпосылки для роста», – заявил социалист Раду Мудряк.

По официальным данным, объем урожая пшеницы в нынешнем году составил 1,5 млн тонн. В 2020 г собрали только 560 тыс. тонн.

Напомним, что хлебозаводы Бельц и Сорок уже объявили о повышении цен на хлеб.

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