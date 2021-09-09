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Газета "Кишиневские новости"

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Фуркулицэ: Тестирование на COVID-19 учителей должно быть бесплатным

Фуркулицэ: Тестирование на COVID-19 учителей должно быть бесплатным
09 сентября
14:59 2021
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Сотрудники сферы образования, которые не вакцинировались против COVID-19, должны обеспечиваться тестами за счет государства. Об этом заявил депутат Блока коммунистов и социалистов Корнелиу Фуркулицэ в эфире телеканала REN Moldova.

«Если ввели эту обязанность, тогда надо оплачивать ее за счет госбюджета. Не думаю, что есть человек в стране, который бы считал, что учителя должны делать тесты за собственный счет», – заявил Фуркулицэ.

Напомним, что правительство Гаврилица решило, что с 1 сентября все не вакцинированные учителя должно делать тесты на наличие COVID-19 раз в две недели. Данная инициатива спровоцировала недовольство учителей, которые пригрозили массовыми увольнениями.

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