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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: СИБ должен действовать в строгом соответствии с законом

Додон: СИБ должен действовать в строгом соответствии с законом
09 сентября
14:59 2021
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Председатель ПСРМ Игорь Додон поздравил всех сотрудников и ветеранов Службы информации и безопасности по случаю 30-летия со дня основания.

«Знаю, что большинство из вас приложили значительные усилия и даже проявили самопожертвование, чтобы защитить национальные интересы Республики Молдова. Ваш вклад в обеспечение государственной безопасности имеет основополагающее значение.

Уважаемые офицеры, большинство из вас выполняет свою работу профессионально и самоотверженно. К сожалению, есть также определенные элементы, которые бросают тень на имидж СИБ как учреждения, призванного обеспечивать безопасность государства.

Также с сожалением констатируем, что некоторые лица, принимающие решения в этом учреждении, по указанию нынешнего политического режима начали незаконную слежку за оппозиционными политиками, а также журналистами или лидерами общественного мнения.

Доверяя патриотизму и профессионализму сотрудников СИБ, все общество рассчитывает на то, что это учреждение будет действовать беспристрастно и в строгом соответствии с законом для защиты национальных интересов Республики Молдова.

Желаю вам крепкого здоровья, мужества, а также быть и впредь гарантами безопасности государства», – написал в связи с событием Додон.

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