Сегодня утром, 9 сентября бензин увеличился в цене до стоимости 20,61 банов, а стоимость дизтоплива поднялась на три бана – до 16,66 леев.

Напомним, что после того как депутаты ПДС изменили закон о нефтепродуктах НАРЭ ежедневно устанавливает максимальный размер цен. С тех пор бензин и дизтопливо дорожают ежедневно.

На возмущение граждан власти никак не реагируют. Видимо, слишком большие интересы стоят за теми, кто, пользуясь возникшей вакханалией, наживается на простых жителях страны.