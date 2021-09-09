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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове за неделю произошло пятое подорожание на топливо

В Молдове за неделю произошло пятое подорожание на топливо
09 сентября
14:19 2021
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Сегодня утром, 9 сентября бензин увеличился в цене до стоимости 20,61 банов, а стоимость дизтоплива поднялась на три бана – до 16,66 леев.

Напомним, что после того как депутаты ПДС изменили закон о нефтепродуктах НАРЭ ежедневно устанавливает максимальный размер цен. С тех пор бензин и дизтопливо дорожают ежедневно.

На возмущение граждан власти никак не реагируют. Видимо, слишком большие интересы стоят за теми, кто, пользуясь возникшей вакханалией, наживается на простых жителях страны.

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