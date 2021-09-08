На сегодняшний день в стране 260508 человек прошли лечение и 6466 умерли от инфекции COVID-19.

На 8 сентября в Молдове подтверждены 272325 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2992 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15393 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 1171 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 95 в крайне тяжелом состоянии(8 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).