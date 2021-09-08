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Газета "Кишиневские новости"

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ПСРМ напомнила властям их обещания в избирательной кампании

ПСРМ напомнила властям их обещания в избирательной кампании
08 сентября
17:23 2021
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Депутаты Блока коммунистов и социалистов требуют от правительства Гаврилицы соблюдать предвыборные обязательства и повысить все пенсии до 2 тыс. леев, включая и тех, у кого нет полного пенсионного стажа.

Депутат-социалист Владимир Односталко заявил, что его фракция поддержит этот законопроект при условии учета предложения Блока увеличить минимальную пенсию до 2 тыс. для всех получателей.

«Напоминаем господам от власти, что в избирательной кампании они обещали минимальную пенсию в 2 тыс. леев всем получателям. Если забыли, смотрите архивные видеозаписи», – сказал Односталко.

Напомним, что правительство Гаврилицы сообщило о намерении увеличить пенсию до 2 тыс. леев только 183 тыс. получателям с полным пенсионным стажем.

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