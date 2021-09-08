Социалист Владимир Односталко объяснил его основную цель – повышать пенсии в зависимости от их размера.

«Предлагаем перейти от индексации в процентах к индексации в леях. Соответственно, постепенно снизим разницу между самой маленькой и самой большой пенсией. Для человека, у которого пенсия равна 2 тыс. леев, 500 леев означают индексацию в 25%, а для тех, у кого она равна 3 тыс. леев, индексация будет меньше. И так далее», – заявил Односталко.

Напомним, что по инициативе депутатов ПСРМ в Молдове дважды в год проводится индексация. Так, с 1 апреля пенсии были увеличены на 3,89%, а с 1 октября повышение составит 3,86%.