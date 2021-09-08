Среда, 8 сентября 2021, 20:15

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Блок коммунистов и социалистов за новый метод индексации пенсий

Блок коммунистов и социалистов за новый метод индексации пенсий
08 сентября
17:23 2021
Версия для печати

Социалист Владимир Односталко объяснил его основную цель – повышать пенсии в зависимости от их размера.

«Предлагаем перейти от индексации в процентах к индексации в леях. Соответственно, постепенно снизим разницу между самой маленькой и самой большой пенсией. Для человека, у которого пенсия равна 2 тыс. леев, 500 леев означают индексацию в 25%, а для тех, у кого она равна 3 тыс. леев, индексация будет меньше. И так далее», – заявил Односталко.

Напомним, что по инициативе депутатов ПСРМ в Молдове дважды в год проводится индексация. Так, с 1 апреля пенсии были увеличены на 3,89%, а с 1 октября повышение составит 3,86%.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,51+0,10%
EUR20,70–0,11%
GBP24,10–0,06%
UAH0,65–0,15%
RON4,18–0,09%
RUB0,24+0,21%

Курсы валют в MDL на 08.09.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд