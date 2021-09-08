Увеличение минимальной пенсии, объявленной кабмином Гаврилицы, стало возможно благодаря налогово-бюджетной политике, проводимой при власти ПСРМ. Об этом заявила 8 сентября депутат Блока коммунистов и социалистов Алла Дарованная.

Парламентарий отметила, что увеличение размера минимальной пенсии будет производиться за счет дополнительных доходов бюджета в размере 4,5 млрд леев.

«ПСРМ и Блок коммунистов и социалистов поддержали и будут поддерживать укрепление социального государства. ПСРМ считает, что любое правительство должно ставить на первый план поддержку граждан», — сказала Дарованная.

Она отметила, что благодаря инициативе ПСРМ, пенсии индексируются дважды в год, а пенсионеры с низкими доходами получают финансовую помощь накануне пасхальных и рождественских праздников.