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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове цена сжиженного газа достигла почти 13 леев за литр

08 сентября
15:53 2021
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Одна из сетей АЗС повысила цену на сжиженный газ, за литр которого придется уплатить почти 13 леев. За лето сжиженный газ подорожал более чем на лей, передает IPN.

Если данная сеть продает литр сжиженного газа по 12,95 лея, то на других АЗС его можно купить по цене от 12,07 до 12,82 лея. В начале лета литр сжиженного газа стоил около 11,30 лея.

Сейчас литр бензина с октановым числом 95 стоит около 20,50 лея, а литр дизельного топлива – от 16,40 до 16,62 лея.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) установило на 8 сентября следующие максимальные розничные цены на основные стандартные нефтепродукты: бензин COR 95 – 20,52 лея/литр, дизельное топливо – 16,63 лея/литр. НАРЭ не устанавливает максимальных цен на сжиженный газ.

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