Депутаты ПДС считают, что государство не должно обеспечивать бесплатным питанием детей, которые не входят в категорию социально уязвимых семей. Такого мнения придерживается депутат ПДС Дан Перчун. В ходе слушаний по проекту Блока коммунистов и социалистов относительно обеспечения бесплатным питанием учеников V-IX классов, Перчун заявил, что расходы являются очень большими, поэтому в школах обеспечивать питанием надо только детей из социально уязвимых семей.

«Может быть, стоит обсудить обеспечение питанием детей из таких семей, потому что охватить всех семей – это очень дорого, и как мне кажется, несправедливо», – сказал депутат ПДС.

Один из авторов законопроекта, депутат Блока Алла Дарованная отметила, что предусматривается охватить 136 тыс. учеников. По ее мнению, предложение своевременное, тем более в условиях пандемии.

Комиссия дала положительное заключение проекту Блока коммунистов и социалистов, обусловив его положительным заключением правительства.

Интересно, какие выводы сделают в кабмине Гарилицы? Неужели и там не найдется трезвомыслящих чиновников, способных понять, какому унижению будут подвергаться те школьники, которых официально причислят к категории «социально уязвимых»?