НАРЭ установило новые цены на топливо, 9 сентября ожидается очередное подорожание.

Так, бензин будет стоить на 9 банов больше, а солярка на три бана. Это пятое по счету подорожание в рамках текущей недели с тех пор, как вступили в силу положения закона, одобренного депутатами ПДС.

Между тем, никто из представителей правящей ПДС не может вразумительно объяснить причины такой методичной, похожей на издевку, игры с ценами на топливо. В самом деле, вряд ли кто-либо из власть имущих всерьез принял блеяние отдельных чиновников про ураган в Мексиканском заливе, отразившийся на бедах молдаван. Так недолго и все прочие беды свалить на влияние Луны, или Марса…