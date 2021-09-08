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Газета "Кишиневские новости"

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Власти Молдовы добивают население цунами повышения цен

Власти Молдовы добивают население цунами повышения цен
08 сентября
15:38 2021
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НАРЭ установило новые цены на топливо, 9 сентября ожидается очередное подорожание.

Так, бензин будет стоить на 9 банов больше, а солярка на три бана. Это пятое по счету подорожание в рамках текущей недели с тех пор, как вступили в силу положения закона, одобренного депутатами ПДС.

Между тем, никто из представителей правящей ПДС не может вразумительно объяснить причины такой методичной, похожей на издевку, игры с ценами на топливо. В самом деле, вряд ли кто-либо из власть имущих всерьез принял блеяние отдельных чиновников про ураган в Мексиканском заливе, отразившийся на бедах молдаван. Так недолго и все прочие беды свалить на влияние Луны, или Марса…

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