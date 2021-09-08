Это может произойти, если правительство не изыщет в срочном порядке средства.

Депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов потребовали у правительства срочно вмешаться и покрыть задолженности по зарплате в школах. Вице-председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Петру Бурдужа заявил, что если правительство не изыщет необходимых средств, педагоги могут остаться без зарплаты в октябре – ноябре.

«Сейчас у нас ситуация, когда практически не предпринимаются меры для покрытия этих расходов в 2021 году. Неизвестно, какова необходимая сумма для покрытия этих расходов. Просим министерство образования, Минфин и правительство вмешаться и срочно установить, сколько средств надо, каков дефицит, сколько им не хватает для финансирования работы в 2021 году, чтобы не оказаться в ситуации, когда у учителей в октябре-ноябре не будет зарплаты», – сказал Бурдужа.