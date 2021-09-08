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Газета "Кишиневские новости"

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Почему лидеры ПДС лгут пенсионерам про 2000 леев

Почему лидеры ПДС лгут пенсионерам про 2000 леев
08 сентября
14:18 2021
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Обнародован документ, демонстрирующий, что представители ПДС занимаются обманом, обещая пенсионерам по 2000 леев.

ПДС не выполнит свое обещание о том, что все пенсионеры Молдовы с 1 октября будут получать минимум 2 тыс. леев. Согласно документу, опубликованному правительством, отдельные категории граждан даже после повышения будут по-прежнему получать по 1 тыс. леев.

Так, свыше 70 тыс. граждан будут получать по 1180 леев, а еще 22 тыс. – по 1400 леев.

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