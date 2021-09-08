Обнародован документ, демонстрирующий, что представители ПДС занимаются обманом, обещая пенсионерам по 2000 леев.

ПДС не выполнит свое обещание о том, что все пенсионеры Молдовы с 1 октября будут получать минимум 2 тыс. леев. Согласно документу, опубликованному правительством, отдельные категории граждан даже после повышения будут по-прежнему получать по 1 тыс. леев.

Так, свыше 70 тыс. граждан будут получать по 1180 леев, а еще 22 тыс. – по 1400 леев.