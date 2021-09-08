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Газета "Кишиневские новости"

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НАРЭ вызвали «на ковер» в парламент из-за роста цен на топливо

НАРЭ вызвали «на ковер» в парламент из-за роста цен на топливо
08 сентября
14:13 2021
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По предложению депутатов Блока коммунистов и социалистов, комиссия по праву, назначениям и иммунитету проведет слушания по вопросу роста цен на топливо. В них примут участие и представители национального агентства по регулированию в энергетике.

Депутат Блока Петру Бурдужа заявил, что необходимость слушаний вызвана ежедневным и необоснованным ростом стоимости топлива.

«Начиная с того, что после принятия закона о нефтепродуктах мы видим галопирующий рост цен, мы предлагаем на платформе комиссии заслушать НАРЭ и посмотреть, какова ситуация. Не знаю, что происходит, но мы слышим, что в росте цен виноваты тайфуны, но только не те, кто призван заниматься мониторингом рынка», – сказал Бурдужа.

Слушания состоятся 15 сентября.

Напомним, что изменения в закон о нефтепродуктах, спровоцировавшие безудержный рост цен на бензин и дизтопливо, внесены по предложению депутатов правящей ПДС.

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