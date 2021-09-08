Новая власть затягивает Молдову в опасную игру вопреки интересам страны. Об этом заявил председатель ПСРМ Игорь Додон, комментируя подписание официальным Кишиневом Декларации о гарантиях передвижения для эвакуированных граждан Афганистана.

«Это странная и опасная ситуация для Молдовы. Подписание декларации не было публичным делом. Нам очень интересно, кто и на каких основаниях взял от имени всей страны, всех граждан

обязательство принять беженцев из Афганистана. Говорят, что есть секретный протокол, где чётко прописано, какое количество беженцев приедет в Молдову.

Уверен, это не в интересах РМ, а в интересах западных кураторов партии власти и нынешнего президента. Это очень опасно для нашей страны, так как есть угроза безопасности», – заявил Додон в ходе передачи на телеканале Primul in Moldova.

Напомним, что Молдова подписала обязательство гарантировать свободу передвижения беженцам из Афганистана. Согласно пресс-релизу Госдепа США подписанты предпримут все возможное, чтобы беженцы могли свободно передвигаться.