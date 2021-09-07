Такое мнение высказал лидер ПСРМ Игорь Додон в эфире телеканала Primul în Moldova. Экс-президент считает, что нынешняя власть должна срочно вмешаться в ситуацию.

«Я проанализировал урожай за последние 20 лет. В этом году у нас 1,5 млн тонн. Это самый большой урожай, в прошлом году, например, было только 500 тыс. тонн, то есть у нас пшеницы в три раза больше. Думаю, это упущение правительства. Нужно проверить и вмешаться. Нет причин для повышения цен на хлеб»,- заявил Додон.

Уточним, что 6 сентября бельцкий хлебокомбинат объявил о повышении цен на хлеб на 5,5%.