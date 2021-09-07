Решение МВФ предоставить Молдове 236 млн долларов США не является заслугой правительства Гаврилицы. Об этом заявил лидер ПСРМ Игорь Додон в эфире телеканала Primul în Moldova. Он уточнил, что МВФ распределил среди всех стран 650 млрд долларов, чтобы преодолеть пандемию.

«МВФ выделил эти деньги всем странам, например, Белоруссия получила 1 млрд долларов. Это заслуга Лукашенко?» – спросил Додон.

В то же время Игорь Додон уточнил, что растущие доходы госбюджета – это не заслуга нового правительства.

«1 сентября в бюджете на 6 млрд леев больше, чем в прошлом году. Это потому что нам удалось лучше работать. Это показывает, что наше правительство приняло правильное решение в прошлом году. А каким будет результат через год – уже зависит от действий нынешнего правительства»,- пояснил Игорь Додон.