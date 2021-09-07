Цены можно регулировать, если подходить к этому правильно и профессионально. Об этом в “Интервью недели” заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ отметил, что ситуации, подобные тем, что происходят сейчас, возникают, когда власть не готова или не знает, как заниматься экономикой. Додон рассказал, как справлялись с неоправданным повышением цен, когда он был вице-премьером.

«В 2007-2008 годах мы создали в правительстве под моим руководством группу, которая раз в неделю детально рассматривала динамику цен на каждый товар. Принимали жёсткие административные решения, если видели, что идёт спекуляция и искусственное повышение цен. Наверняка госпожа премьер-министр помнит это, она была в моём подчинении в 2007-2008 годах в Министерстве экономики. Нужно создать механизм (можно взять тот наш опыт, он эффективен), чтобы следить за ценами. Я считаю, что государство, правительство должно взять контроль над ценами – как минимум на социальные товары. Но этим нужно заниматься профессионально. Цены можно регулировать, если правильно и профессионально к этому подходить», – отметил председатель ПСРМ.

Отдельно Игорь Додон прокомментировал решение хлебокомбината в Бельцах повысить цену на некоторые товарные позиции. Политик назвал эту ситуацию “странной”, подчеркнув, что экономических предпосылок для роста стоимости на хлеб нет.

«В этом году мы собрали 1,5 млн тонн пшеницы. За последние 20 лет это самый высокий урожай пшеницы в РМ, а всё потому что, в прошлом году мы выделили около 400 млн леев помощи сельхозпроизводителям. Это заслуга прошлого правительства, иначе такого урожая не было бы. Нужно разобраться, почему всё-таки повышаются цены. Экономических предпосылок для роста нет», – подытожил Додон.