Инициатива ПДС о повышении пенсий правильная, но повышенные пенсии должны получить все. Об этом заявил лидер ПСРМ Игорь Додон в эфире телеканала Primul în Moldova. В то же время он уточнил, что его фракция зарегистрирует поправки к проекту парламентского большинства.

«Что делать с пенсионерами, у которых пенсия больше 2000 леев? Например, 2001 лей. Они не получат ничего? Мы предлагаем, чтобы все получали 2000 леев, а у тех, у кого она выше, получали дополнительно по 500 леев», – заявил Игорь Додон.

Напомним, что ПДС предлагает увеличить минимальную пенсию до 2000 леев только для пенсионеров с полным страховым стажем. Повышение коснется только 180 тыс. человек.