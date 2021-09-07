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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 7 сентября 259977 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 7 сентября 259977 излечившихся
07 сентября
18:48 2021
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На сегодняшний день в стране 259977 человек прошли лечение и 6455 умерли от инфекции COVID-19.    

На 7 сентября в Молдове подтверждены 271535 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 2878 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15080 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1215 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 123 в крайне тяжелом состоянии(17 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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